المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية يدين العمل الإرهابي الذي تعرضت له احدى حافلات الشرطة في البحرين.





القاهرة 28 أكتوبر 2017 ( وال) - دان المتحدث الرسمي باسم

الأمين العام لجامعة الدول العربية " محمود عفيفي" ، العمل الارهابي الذي تعرضت له احدى حافلات الشرطة في

البحرين الأمر الذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة عدد آخر.

وأكد المتحدث الرسمي المساندة القوية في هذه الصدد لكافة الجهود التي

تبذلها الحكومة البحرينية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة

الإرهاب، والرفض الكامل للمحاولات الرامية للتدخل في الشئون الداخلية

لمملكة البحرين وزعزعة استقرارها والانتقاص من سيادة الدولة .

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