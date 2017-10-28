الدوري الممتاز للكرة الطائرة .
السبت ، 28- 10- 2017 - 12:44:00
. 18 فريقا و 3 مجموعات و 3 مراحل
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بنغازى 28 اكتوبر 2017 .. وال بنغازى - ينطلق الموسم الجديد
2017-2018 لمسابقات الاتحاد الليبي للكرة الطائرة مع بداية شهر نوفمبر
المقبل بمسابقات الفئات السنية المختلفة منتصف شهر نوفمبر المقبل ويضم 18
فريقا تم تقسيمها إلى 3 مناطق هى :
المنطقة الأولى :
النصر ـ الأخضر ـ الأهلي بنغازي - الهلال ـ المروج ـ البراق .
المنطقة الثانية :
السويحلي ـ الاتحاد المصراتي ـ الاشعاع ـ التصدي ـ الافريقي زليتن ـ
التحدي .
المنطقة الثالثة :
الأهلي طرابلس ـ أساريا ـ الاتحاد ـ الجزيرة ـ القرضابية ـ الشرق .
وسيتأهل اول وثاني كل منطقة للعب في التصفيات النهائية للتتويج باللقب
أما أصحاب المركزين 5 و6 من كل منطقة فسيتنافسون لتدارك الهبوط على أن
يبقى منهم الأول والثاني فقط في الدوري المقبل والباقي يهبط للدرجة
الادني .
( فرع وال بنغازى ) .