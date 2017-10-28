الدوري الممتاز للكرة الطائرة .

. 18 فريقا و 3 مجموعات و 3 مراحل

.



بنغازى 28 اكتوبر 2017 .. وال بنغازى - ينطلق الموسم الجديد

2017-2018 لمسابقات الاتحاد الليبي للكرة الطائرة مع بداية شهر نوفمبر

المقبل بمسابقات الفئات السنية المختلفة منتصف شهر نوفمبر المقبل ويضم 18

فريقا تم تقسيمها إلى 3 مناطق هى :

المنطقة الأولى :

النصر ـ الأخضر ـ الأهلي بنغازي - الهلال ـ المروج ـ البراق .

المنطقة الثانية :

السويحلي ـ الاتحاد المصراتي ـ الاشعاع ـ التصدي ـ الافريقي زليتن ـ

التحدي .

المنطقة الثالثة :

الأهلي طرابلس ـ أساريا ـ الاتحاد ـ الجزيرة ـ القرضابية ـ الشرق .

وسيتأهل اول وثاني كل منطقة للعب في التصفيات النهائية للتتويج باللقب

أما أصحاب المركزين 5 و6 من كل منطقة فسيتنافسون لتدارك الهبوط على أن

يبقى منهم الأول والثاني فقط في الدوري المقبل والباقي يهبط للدرجة

الادني .

( فرع وال بنغازى ) .