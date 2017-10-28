رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يناقش مشاريع التطوير وأوضاع العاملين بشركة مليته مع شركة ايني .





طرابلس 28 أكتوبر 2017 (وال)- شكلت مواضيع مشاريع تطوير الغاز ببحر

السلام (المرحلة الثانية) وتطوير القطع البحرية A&E وحقل الوفاء محور

اللقاء الذي عقد بين المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط ، والسيد " انطونيو بانزا " مدير عام شركة" ايني " شمال

افريقيا فرع ليبيا .

وتم في هذا الخصوص وباستفاضة مناقشة العمليات الجارية حاليا في مشروع

ربط إحدى عشر بئر غازية جديدة ضمن المرحلة الثانية من حقل بحر السلام

والذي يهدف إلى المحافظة على مستوى القدرة الإنتاجية الحالية للحقل من

الغاز والمكثفات لسنوات قادمة وبما يضمن استمرار تدفق الغاز لمجمع مليته

حسب القدرة التصميمية للمجمع وسيبدأ البئر الاول بإنتاج الغاز خلال شهر

مايو 2018 .

وفي محور آخر تم بحث أوضاع العاملين بالشركة وسبل تحسينها تقديرا

لجهودهم والظروف التي يمرون بها ولتحفيزهم على بذل المزيد.

وحضر اللقاء السيد" بلقاسم شنقير" عضو مجلس الادارة والدكتور" امحمد

عرفة " عضو لجنة ادارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز(الطرف الثاني ).

على صعيد متصل وفي إطار متابعة مشاريع الصيانة في شركة" مليته " للنفط

والغاز، عقد المهندس " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس الادارة أمس الاول

اجتماع مع السيد " حسين بوسليانة " رئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مليته

للنفط والغاز بحضور السيد " بلقاسم شنقير " عضو مجلس الادارة ومدير عام

الاستكشاف والانتاج والسيد" محمد شاماكة " مستشار مجلس الادارة والسيد "

محمد قشوط "عضو لجنة ادارة المشغل لشركة " مليته ".

وتناول الاجتماع سير العمل في مشاريع الشركة وسبل إيجاد الحلول المناسبة

للمشاكل التي تواجهها.

وأكد المهندس " مصطفى صنع الله " على ضرورة اجتياز جميع العقبات

بالامكانيات المتوفرة وضرورة التفكير خارج الصندوق ووضع استراتيجية واضحة

لمواجهة المشكلات في المستقبل ، حتى تتمكن الشركة من تحقيق مستهدفات

الإنتاج وتحسين ظروف العاملين بالشركة.



( وال )