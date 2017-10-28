تواصل شحن وقود السيارات من مستودع مصراته
النفطي إلى مستودع سبها النفطي .
السبت ، 28- 10- 2017 - 12:39:00
مصراته 28 أكتوبر 2017(وال )- أفاد مدير إدارة منطقة مصراته بشركة
البريقة لتسويق النفط بأنه تم تعبئة وشحن كميات من وقود السيارات نوع "
بنزين " من مستودع مصراته النفطي إلى مستودع سبها النفطي خلال اليومين
الماضيين وذلك على النحو التالي:
كمية قدرها 1.498.000 لتر بنزين (34) شاحنة يوم الثلاثاء (سعات 40 ، 50
ألف لكل شاحنة) .
كمية قدرها 1.505.000 لتر بنزين (32) شاحنة يوم الأربعاء (سعات 40 ، 50
ألف لكل شاحنة) .
( وال )