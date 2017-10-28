تواصل شحن وقود السيارات من مستودع مصراته النفطي إلى مستودع سبها النفطي .





مصراته 28 أكتوبر 2017(وال )- أفاد مدير إدارة منطقة مصراته بشركة

البريقة لتسويق النفط بأنه تم تعبئة وشحن كميات من وقود السيارات نوع "

بنزين " من مستودع مصراته النفطي إلى مستودع سبها النفطي خلال اليومين

الماضيين وذلك على النحو التالي:

كمية قدرها 1.498.000 لتر بنزين (34) شاحنة يوم الثلاثاء (سعات 40 ، 50

ألف لكل شاحنة) .

كمية قدرها 1.505.000 لتر بنزين (32) شاحنة يوم الأربعاء (سعات 40 ، 50

ألف لكل شاحنة) .

( وال )