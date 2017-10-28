إجرى امتحان الزمالة الليبية بمركز بنغازي الطبي .
السبت ، 28- 10- 2017 - 12:17:00
بنغازي 28 أكتوبر 2017 (وال بنغازى)- أجري بمركز بنغازي الطبي الخميس
امتحان الزمالة الليبية في تخصص جراحة العظام .
وقال رئيس قسم جراحة العظام بالمركز الدكتور مصطفى الفاضلي إن هذا
الامتحان يُعتبر الجزء الثاني للزمالة الليبية، وهو ينقسم إلى قسمين :
الشفوي والسريري .
واوضح الفاضلي أن لجنة الامتحان تكون من أطباء زوّار من دولة ماليزيا
وتونس، إلى جانب أطباء من مدينة طرابلس .
وأشار الفاضلي إلى أن الممتحنين أطبّاء من مختلف مدن ليبيا وأن الدرجة
العلمية لهذا الامتحان تُعادل الحصول على درجة الدكتوراه .
( فرع وال بنغازى ) .