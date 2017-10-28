إجرى امتحان الزمالة الليبية بمركز بنغازي الطبي .





بنغازي 28 أكتوبر 2017 (وال بنغازى)- أجري بمركز بنغازي الطبي الخميس

امتحان الزمالة الليبية في تخصص جراحة العظام .

وقال رئيس قسم جراحة العظام بالمركز الدكتور مصطفى الفاضلي إن هذا

الامتحان يُعتبر الجزء الثاني للزمالة الليبية، وهو ينقسم إلى قسمين :

الشفوي والسريري .

واوضح الفاضلي أن لجنة الامتحان تكون من أطباء زوّار من دولة ماليزيا

وتونس، إلى جانب أطباء من مدينة طرابلس .

وأشار الفاضلي إلى أن الممتحنين أطبّاء من مختلف مدن ليبيا وأن الدرجة

العلمية لهذا الامتحان تُعادل الحصول على درجة الدكتوراه .

( فرع وال بنغازى ) .