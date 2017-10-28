شركة البريقة تباشر في تركيب الصمامات الجديدة لأسطوانات الغاز الخارجة عن العمل.







بنغازى 28 أكتوبر 2017 (وال)- شرعت شركة البريقة لتسويق النفط في

تركيب أول شحنة من صمامات أسطوانات الغاز على الأسطوانات الخارجة عن

العمل لغرض تشغيلها ، وذلك بهدف تعزيز ودعم رصيد الأسطوانات الموجودة

الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في كمية إنتاج الأسطوانات المعبأة يوميا،

وتخفيف العبء على المواطن في حصوله على اسطوانة الغاز.

وكانت الشركة قد تسلمت شحنة الصمامات البالغ عددها أربعة وعشرين ألف

صمام يوم الثلاثاء الماضى ، فيما تنتظر استلام شحنة أخرى تقدر بحوالي

ثمانية وأربعين ألف صمام آخر خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن عملية توريد الصمامات تمت عن طريق الشركة الألمانية اس آر

ادجي(SRG) ، وذلك بعد الحصول على الموافقات من جهات الاختصاص.



( وال - بنغازى )