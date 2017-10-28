التأكيد على أهمية إسهام الأسرة الليبية في مواجهة ومعالجة الظواهر السلبية بالمجتمع وأهمية دورها في تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي .









بنغازى 28 أكتوبر 2017(وال )- أكد المؤتمر الوطني الأول للأسرة

الليبية الخاص بتفعيل الدور الاجتماعي والنفسي والتشريعي للأسرة الليبية

على أهمية إبراز دور الأسرة الليبية وتفعيل القيم والمبادئ التي تتسم بها

وأثر ذلك في المجتمع والتعريف بكيفية مواجهة الضغوط الاقتصادية

والاجتماعية والنفسية التالية للصدمة وحث البُحاث والأكاديميين والمثقفين

والمهتمين بشؤون الأسرة إلى العمل على دعم الأسرة الليبية في ظل الظروف

الراهنة .

وسعى المؤتمر العلمي الذي احتضنته قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، إلى

بيان أهمية إسهام الأسرة الليبية في مواجهة ومعالجة الظواهر السلبية في

المجتمع وأهمية دورها في تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي وتوفير

قاعدة بحثية تمثل نواة لمساهمات بحثية أخرى في سياق السعي لوضع خطط عمل

وبرامج حول أهمية تطوير أدوار الأسرة الليبية في المجتمع.

يذكر أن المؤتمر عقد تحت شعار " من أجل تحقيق المعرفة الاجتماعية

والنفسية والتشريعية للأسرة " ، وذلك بتنظيم من قطاع العمل والشؤون

الاجتماعية .

وتهدف رؤية المؤتمر إلى تفعيل دورالأسرة الليبية نحو الاستقرار بالوطن

وبحث بعض القضايا الخاصة بالأسرة الليبية والآليات المناسبة لتزويدها

بالأطر المعرفية والتعليمية والتثقيفية لتمكينها من تحقيق دورها المناط

بها في المجتمع.

وقالت السيدة وكيل شؤون الطفل والمرأة بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية

رئيس المؤتمر، الدكتورة " زهاء البرعصي" ، إن المؤتمر قد حقق مبتغاة عبر

الورقات العلمية التي عُرضت من المختصين وجاءت نتائجها جداً مشجعة ،

ووعدت برفع التوصيات الختامية للجهات المختصة في صنع القرار في ليبيا كما

أكدت أنهم كقطاع عازمون على تنظيم لقاءات وطنية أخرى مماثلة.



( وال - بنغازى )