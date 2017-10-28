إدارة كلية الحقوق بجامعة بنغازى تحدد موعد امتحان القبول التحريري للطلبة الجدد المنسبين للكلية .





بنغازى 28 أكتوبر 2017 ( وال )- حددت إدارة كلية الحقوق بجامعة بنغازى

موعد امتحان القبول التحريري للطلبة الجدد المنسبين للكلية من حملة

الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015/2016 بتاريخ 4/11/2017 على

تمام الساعة الثالثة ظهراً .

وأهابت إدارة الكلية بالطلبة المعنيين ضرورة الالتزام بالحضور باعتبار أن

الأمتحان يجرى لمرة واحد ، وستعلن النتيجة يوم 9/11/2017 ، كما أشارت

إلى الامتحان الشفوي للطلبة الذين نجحوا في الامتحان التحريري سيكون

موعده يومي الخميس الموافق 10/11/2017 ويوم السبت 12/11/2017، وذلك خلال

الفترتين الصباحية والمسائية .



( وال - بنغازى )