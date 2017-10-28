إدارة كلية الحقوق بجامعة بنغازى تحدد موعد امتحان القبول التحريري
للطلبة الجدد المنسبين للكلية .
السبت ، 28- 10- 2017 - 11:54:00
بنغازى 28 أكتوبر 2017 ( وال )- حددت إدارة كلية الحقوق بجامعة بنغازى
موعد امتحان القبول التحريري للطلبة الجدد المنسبين للكلية من حملة
الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015/2016 بتاريخ 4/11/2017 على
تمام الساعة الثالثة ظهراً .
وأهابت إدارة الكلية بالطلبة المعنيين ضرورة الالتزام بالحضور باعتبار أن
الأمتحان يجرى لمرة واحد ، وستعلن النتيجة يوم 9/11/2017 ، كما أشارت
إلى الامتحان الشفوي للطلبة الذين نجحوا في الامتحان التحريري سيكون
موعده يومي الخميس الموافق 10/11/2017 ويوم السبت 12/11/2017، وذلك خلال
الفترتين الصباحية والمسائية .
( وال - بنغازى )