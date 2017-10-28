دراسة : الواجبات المنزلية تؤدي إلى تغييرات إيجابية في شخصية الأطفال .

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برلين 28 أكتوبر 2017 ( وال )- توصل علماء من جامعة " توبينغن "

بألمانيا، إلى أن الواجبات المنزلية لها دور أكبر في تعلم الأطفال ، حيث

تؤدي إلى تغييرات إيجابية في شخصياتهم .

واكد الباحثون خلال الدراسة التي شملت 2760 طالبا من مسارين مختلفين

في المدارس في " بادن فورتمبيرغ " و" ساكسونيا " بألمانيا، أن الطلاب

الذين يقومون بمزيد من الواجبات المنزلية يمتلكون ضميرا وشعورا

بالمسؤولية أكثر من أقرانهم ، باعتبار أن الالتزام بجدول زمني صارم للعمل

بعد الدراسة يمكن أن يجعل الأطفال أكثر ميلا لترتيب غرفهم والتخطيط

ليومهم وممارسة هواياتهم .

وأظهرت النتائج أن الطلاب الذين استثمروا الكثير من الجهد في القيام

بواجباتهم المنزلية استفادوا أيضا من حيث يقظة الضمير، وعلى النقيض من

ذلك ، فإن الطلاب الذين لم يبذلوا جهدا في أداء واجباتهم المنزلية شهدوا

انخفاضا كبيرا في يقظة الضمير والاجتهاد .

وذكرت نتائج الدراسات السابقة أن يقظة الضمير والشعور بالمسؤولية

والاجتهاد تنخفض عادة في مرحلة الطفولة المبكرة حيث أشارت إلى أن القيام

بالواجب المنزلي يعطي نتائج عكسية .

وقال الدكتور " ريتشارد غولنر " المؤلف الرئيس للدراسة : إن النتائج بينت

أن الواجبات المنزلية لا تؤثر على الأداء المدرسي فقط ، ولكن أيضا على

تنمية الشخصية ، شريطة أن يبذل الطلاب الكثير من الجهد أثناء أداء مهامهم

" .

( وال )