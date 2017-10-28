التأكيد على تعزيز التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للموانئ .









طرابلس 28 أكتوبر 2017 ( وال ) - أكد المهندس "مصطفى صنع الله" رئيس

مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تعزيز التواصل والتعاون

بين المؤسسة والشركة الليبية للموانئ في المستقبل .

واستعراض المهندس " صنع الله " خلال الاجتماع الموسع مع رئيس لجنة إدارة

الشركة الليبية للموانئ " حسن محمد الطناشي " الرؤيا الاستراتيجية للشركة

خلال العشر سنوات القادمة وعرض المهام والاهداف ، بالاضافة إلى الخدمات

التي تقدمها الشركة في مختلف المجالات البحرية .

كما شمل العرض نشاط الشركة من أجل تقديم أفضل الخدمات ، وخطط الشراكة

والتعاون المقترحة بين الشركة الليبية الموانئ والمؤسسة الوطنية للنفط

والمخاطر التي تواجه الشركة ، ومناقشة معايير السلامة وعمليات التفتيش

البحري ودور الجهات الرقابية من أجل المحافظة على البيئة .

وأكد رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بان المؤسسة تعمل دائما

على تشجيع ودعم الشركات الوطنية وتقديم العون لها ، تأسيسا على مساهمتها

في استيعاب الكوادر الوطنية في عدد من الموانئ البحرية ، وبأن الفرصة

متاحة أمام الشركة لتقديم الخدمات والأعمال البحرية ، وذلك بالتنسيق مع

الشركات النفطية التابعة للمؤسسة .

يذكر أن الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخراً بطرابلس حضره رئيس لجنة إدارة

الشركة الليبية للموانئ " حسن محمد الطناشي وكل من يوسف السنوسي قريو

رئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية المكلف وحسين

بوسليانة رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز، ومنير عياد

ابوالشواشي مدير إدارة المواد والتسهيلات بالشركة، وعبدالمحسن الديلاوي

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمؤسسة ، و" مصباح معتوق"

المستشار القانوني ،و" وفاء محمد بريقة " مستشارة مجلس الإدارة بالمؤسسة

وعن جانب الشركة الليبية للموانئ عبدالله امحمد الديب مدير ميناء طرابلس

، بالاضافة إلى عدد من مدراء الادارات بالشركة .



( وال )