الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 28 اكتوبر 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام : - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثرًا للسحب مساء هذا

اليوم مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق ساحل ليبيا. ومن

المتوقع أن تكون بكميات جيدة على بنغازي والجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس

مستقر نسبيًا على مناطق الجنوب.



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة .

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار خفيفة إلى

متوسطة على بعض المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى سرت واحتمال ظهور

ضباب في الصباح الباكر على المناطق الجبلية والدواخل، والرياح شمالية

غربية إلى غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط أحيانًا هذا اليوم على

مناطق الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-27) درجة مئوية،

وتكون ما بين (19-23) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.



بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده .

تتكاثر السحب مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على

المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تكون بكميات جيدة على بنغازي والجبل

الأخضر، تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة وتكون

نشطة السرعة أحيانًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

ما بين (23-27) درجة مئوية، وتتراوح ما بين (17-22) درجة مئوية على الجبل

الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة .

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية

سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين

(23-27) درجة مئوية.



الكفرة - تازربو - السرير .

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه،

خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-28)

درجة مئوية.

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