مستوطنو يسرقون ثمار الزيتون من أراضي عورتا شرق نابلس.





نابلس 28- اكتوبر -2017 ( وال) - أقدم مستوطنون، فجر اليوم السبت،

على سرقة ثمار الزيتون من أراضي تابعة لقرية عورتا شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دعلس لـوكالة الانباء

الفلسطينية "وفا"، إن مستوطني "ايتمار" أقدموا على سرقة ثمار الزيتون في

الأراضي القريبة من مدخل المستوطنة، وهي تابعة لقرية عورتا، وتقدر عدد

أشجارها بـ 420 شجرة زيتون مثمرة.

وأضاف أن هذه الأراضي تعود للمواطن عطا حسن درويش، مؤكدا ارتفاع

عمليات النهب والسرقة من قبل المستوطنين عن الأعوام السابقة.

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