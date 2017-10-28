كندا تعلق مساعدتها العسكرية الى العراق بسبب التوتر بين بغداد والاكراد.





بغداد 28 اكتوبر 2017 ( وال ) - علقت القوات الخاصة الكندية

مساعدتها العسكرية مؤقتا الى العراق بسبب التوتر بين الجيش العراقي

والمقاتلين الاكراد، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع مساء الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع " دان لو بوتيلييه " ان

العسكريين الكنديين سيستأنفون مساعدتهم "بمجرد ان تتضح الامور حول

العلاقات بين قوات الامن العراقية" وايضا حول "الاولويات الرئيسية

والمهمات التي يجب تأديتها" في اطار مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت الحكومة العراقية علقت قبلها عملياتها ضد القوات الكردية

على أمل التوصل الى حل عبر التفاوض في الازمة المستمرة منذ تنظيم استفتاء

مثير للجدل حول الاستقلال في اقليم كردستان العراق .

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