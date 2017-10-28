الخارجية الأمريكية تضع شركات دفاع ومخابرات روسية تحت طائلة العقوبات.





واشنطن 28 اكتوبر 2017 ( وال ) - وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39

كيانا روسيا على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد

وذلك في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونغرس بأغلبية كاسحة.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة أمس

الجمعة لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة. ويشكو

مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترامب في تطبيق القانون

الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر .

ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من

أغسطسبفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون "صفقة كبيرة" مع كيانات

روسية.

وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح إلى جانب شركة

روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة كما تشمل المركز الخاص

للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرج والذي فرض الرئيس الأمريكي السابق باراك

أوباما عقوبات عليه قائلا إنه لعب دورا في الاختراق الإلكتروني الروسي

وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. ونفت روسيا

مثل هذا التدخل.

...( وال ) ...