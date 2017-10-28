رئيس البرلمان الأوروبي يزور تونس مطلع الأسبوع القادم.





بروكسل- 28 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن رئيس البرلمان الأوروبي "

أنطونيو تاياني" ، عن نيته القيام بزيارة رسمية لتونس مطلع الأسبوع

القادم تستمر يومين.

وعبر تاياني في تصريحات له قبل الزيارة عن قناعته بأن على الاتحاد

الأوروبي الاستمرار في العمل مع تونس للنهوض بالتحديات المشتركة المتمثلة

بتعزيز الاستقرار في افريقيا ومنطقة المتوسط، محاربة الإرهاب والتشدد،

وإدارة تدفقات المهاجرين ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية داخل

البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي تاياني العديد من المسؤولين التونسيين وفي

مقدمتهم رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وكذلك رئيس البرلمان التونسي،

والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، وممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع

المدني.

وستتركز المحادثات، حسب البيان الصادر عن مكتب تاياني، على مسائل

تتعلق بإدارة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الشراكة

الاقتصادية.

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