مقتل " 12 " مسلحا باشـتبـاك بمحافظة الوادي الجديد غربي مصر.





القاهرة 28 اكتوبر 2017 ( وال ) - أعلن مصدر أمني مصري أن 12 مسلحا

قتلوا في اشتباكات، أمس الجمعة، مع قوات الأمن على طريق الواحات بنطاق

محافظة الوادي الجديد غربي مصر بعد هجوم دام استهدف قافلة للشرطة الأسبوع

الماضي.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن المصدر قوله إن معلومات

كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها وجود عدد من المسلحين بمنطقة

جبلية متاخمة للكيلو 175 في طريق الواحات.

وتابع أنه جرى على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه مأمورية

من قطاعات الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام إضافة إلى العمليات

الخاصة للقبض على تلك العناصر.

وأشار المصدر إلى أنه لدى وصول القوات إلى المنطقة المشار إليها

استشعر المسلحون وجود قوات الأمن، وبادروا بإطلاق وابل من الأعيرة

النارية تجاهها، مما اضطر القوات إلى الاشتباك معهم ومبادلتهم إطلاق

النيران.

وأوضح أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 12 من المسلحين وضبط كمية كبيرة

من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم.مؤكدا استمرار عمليات التمشيط بمحيط

المنطقة.

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