عميد بلدية سرت يؤكد ان مدينة سرت تعانى من ازمة بيئية .





سرت 28 اكتوبر 2017(وال)_ اكد عميد بلدية سرت السيد مختار المعدانى ان

محطة صخ تصريف مياه الامطار بالمدينة معطلة ، داعيا الشركة العامة للمياه

والصرف الصحى الى ايجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة حيث قفلت شوارعها

وطرقها الرئيسية والفرعية بسبب هطول كميات كبيرة من الامطار خلال 48 ساعة

الماضية وسجلت ارتفاعا فى منسوب المياه .

وقال عميد بلدية سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان المساكن

المتهالكة والمتضررة والمتشققة الجداران الحقت بها اضرار اخرى جراء

الامطار والسيول ، مشير الى ان بلدية سرت حذرت مرارا وتكرارا من وقوع

هذه الاضرار وقامت بمخاطبة الرئاسى ووزارة الحكم المحلى .

وناشد عميد بلدية سرت المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والمجتمع الدولى لحل

هذه الازمة ، مبينا ان الوضع البيئى بسرت سئ جدا ويحتاج الى تدخل من

الجهات كافة .

(وال_سرت )