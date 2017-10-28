العراق يأمر بهدنة مع الأكراد للسماح بنشر القوات عند المعابر.





بغداد 28 اكتوبر 2017 ( وال ) - أمر رئيس الوزراء العراقي " حيدر

العباد" بتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الكردية في شمال العراق لمدة

24 ساعة للسماح بنشر سلمي للقوات العراقية عند المعابر الحدودية مع منطقة

كردستان.

وقال " العبادي" في بيان إن الهدنة التي تستمر 24 ساعة تهدف

"لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم

للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق

المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فورا وذلك لمنع الصدام

وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد".

من جانبه قال متحدث كردي في وقت سابق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق يوم

الجمعة لوقف القتال الذي اندلع في 16 أكتوبر تشرين الأول بعد سيطرة

القوات العراقية على مدينة كركوك النفطية.

وكان العبادي أمر بالهجوم على كركوك وغيرها من المناطق الخاضعة

لسيطرة الأكراد ردا على استفتاء أجرته حكومة كردستان على الاستقلال يوم

25 سبتمبروهو المسعى الذي تبدد تقريبا نتيجة الهجوم المفاجئ.

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