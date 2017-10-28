الدولية للهجرة": 817 ألفا من الأقلية المسلمة في ميانمار لجأوا إلى بنغلاديش.





جنيف 28 - اكتوبر -2017 ( وال ) - ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن

عدد اللاجئين في بنغلاديش من الأقلية المسلمة في ميانمار (الروهينجا)

بسبب العنف هناك، بلغ الآن 817 ألفا.

وقالت المنظمة على لسان المتحدث باسمها جويل ميلمان في مؤتمر صحفي

في جنيف أمسالجمعة، إن هؤلاء اللاجئين يعيشون في جنوب بنغلاديش، وذلك بعد

عبور ما يقرب من 604 آلاف شخص منذ 25 آب/ أغسطس إضافة إلى أكثر من 200

ألف كانوا يعيشون هناك بعد أن فروا من موجة عنف سابق في ميانمار.



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