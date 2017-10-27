انطلاق بطولة ليبيا للجودو بقاعة الألعاب الرياضية بطرابلس.





طرابلس 27 أكتوبر 2017 (وال )- انطلقت مساء اليوم الجمعة رسميا بطولة

ليبيا للجودو التي ينظمها الاتحاد الليبي للجودو بالقاعة الكبرى للألعاب

الرياضية بطرابلس.

ويشارك في هذه البطولة أكثر من 299 رياضيا من أحد عشر ناديا من مختلف

المدن الليبية في أربع فئات هي الناشئون والأواسط والشباب والكبار.

وقد حضر حفل الافتتاح الرسمي النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية

"عصمان القنين" ورؤساء اتحادات كرة القدم والسباحة وتنس الطاولة

والدراجات والاتحاد العسكري والكرة الحديدية والأثقال.

وقد ألقى رئيس الاتحاد الليبي للجودو السيد "سليمان الطبال" كلمة

افتتاح البطولة، حيث رحب بالضيوف والاندية المشاركة في هذه البطولة،

مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه البطولات التي تجمع الشباب الليبي من

مختلف المناطق.

وقد تخلل حفل الافتتاح عروض استعراضية للاعبي الوشو والكاراتيه حيث

قدموا عروضا نالت إعجاب الجماهير الحاضرة.

وسيتم من خلال هذه البطولة اختيار عناصر جديدة للمنتخبات الليبية في

جميع الفئات من أجل دعم المنتخب الوطني والدخول في معسكرات داخلية

وخارجية استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

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