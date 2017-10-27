الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تستضيف أعمال المؤتمر الـ91 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل" .







القاهرة 27 أكتوبر2017 (وال) - استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول

العربية مؤخراً أعمال المؤتمر الـ91 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية

للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، وذلك تنفيذًا لقرارات مجالس جامعة الدول

العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية ، التي نصت على تفعيل

عمل أجهزة المقاطعة العربية لإسرائيل وتطويرها وتنشيط دورها والتأكيد على

أهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف

أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراض الفلسطينية

المحتلة كافة ، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل

مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي .

وترأس المؤتمر الدكتور" سعيد أبوعلي " الأمين العام المساعد لشئون فلسطين

والأراضي العربية المحتلة والمشرف على المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل،

الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام ، وبمشاركة وفود الدول العربية ، إضافة

إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي.

وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات التي تتطلب اتخاذ

التوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية

المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة ، وإنذار أو رفع

شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على

استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق

والتعاون والتبادل فيما بينها، نظرًا لأهمية دور المقاطعة في كشف الشركات

والمؤسسات التي تشارك في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب

الفلسطيني من جهة ، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات

العنصرية والانتهاكات اليومية على أيدي جيش الاحتلال والمستوطنين

الإسرائيليين من جهة أخرى .



( وال )