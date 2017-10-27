ملتقى دول المتوسط للفنون التشكيلية بمصراته .







مصراته 27 أكتوبر 2017 ( وال )- يستعد مكتب الهيئة العامة للثقافة بمدينة

مصراته لإستضافة الدورة الأولى لملتقى دول المتوسط للفنون التشكيلية

، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 من شهر نوفمبر القادم .

وستقام فعاليات هذا الملتقى بأروقة قاعة الشهداء مصراته بمشاركة

العديد من الفنانين التشكيليين من دول المنطقة ، ومختلف المدن الليبية

بعرض لوحات تجسد أنشطة الفنون التشكيلية وابداعات الفنانين في هذا المجال

. وستقام ضمن فعاليات هذا الملتقى الذي سيكون مناسبة هامة لزيادة

التفاعل بين الفنانيين التشكيليين بالمنطقة مع نظرائهم في ليبيا ورشة عمل

للأطفال بهدف تنمية مهاراتهم الفطرية بمشاركة أساتذة متخصصين في مجال

الفنون التشكيلية.

وسيصاحب هذه الفعاليات تخصيص جدارية للرسم داخل المدينة بمشاركة

الفنانين التشكيليين المشاركين في هذا الملتقى .



( وال )