مشاورات إقليمية حول تقدير تكلفة العنف ضد المرأة بالإسكندرية .





الاسكندرية 27 أكتوبر2017 (وال) - استضافت مدينة الاسكندرية المشاورات

الإقليمية حول تقدير تكلفة العنف ضد المرأة والتي نظمتها " الأسكوا، "

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة بالتعاون مع

هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز السويدي بالإسكندرية، بحضور ومشاركة

وفود الدول العربية والخبراء في مجال المرأة والاحصاء ، اضافة إلى ممثلين

عن المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر .

وأستعرضت كل من الدكتورة " نجلاء العادلي " مدير عام إدارة التعاون

الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس ، و" وفاء ماجد " ممثلا عن الجهاز

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال جلسة المائدة المستديرة من اليوم

الأول التجربة المصرية لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وكيفية

الإستفادة منها لوضع نموذج تحتذي به الدول العربية ، حيث تعتبر التجربة

المصرية رائدة على المستوى العربي فهي أول دراسة تقوم بها دولة عربية

لتحديد التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة .

وأشارت إلى أن المنهجية التي تم إتباعها والجوانب التي تم قياسها ونتائج

المسح التي تم التوصل إليها . وكيف أثرت هذه النتائج على السياسات

لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر .

وأكدت د " نجلاء العادلي " أن الإحصاءات والبيانات كافة الخاصة بنسب

العنف الموجة ضد المرأة المصرية والتي تصدر عن بعض المراكز البحثية غير

دقيقة ولا تعتمد على مناهج بحث سليمة . مبينة أن الجهاز المركزي للتعبئة

العامة والإحصاء هو الجهة الوطنية المسؤولة عن إصدار البيانات والإحصاءات

المصرية.

من جانبهم أبدى السادة ممثلو وفود الدول العربية والخبراء في مجال المرأة

والاحصاء اهتمامهم البالغ بالاستفادة من التجربة المصرية وطلبوا المزيد

من التفاصيل المتعلقة باستمارة البحث وأسلوب جمع البيانات وطريقة حساب

التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد المرأة .

( وال )