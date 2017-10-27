اجتماع مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة للتعاون في حفظ وإدارة الموارد المائية في المنطقة .











القاهرة 27 أكتوبر2017 (وال) - بدأت بمقر الأمانة العامة

لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع " 13 " للتعاون القطاعي بين جامعة

الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة حول " التعاون فى حفظ

وإدارة الموارد المائية فى المنطقة العربية".

ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور المرتبطة بهذا

الموضوع ومنها " ترابط أمن الطاقة والمياه والغذاء من أجل التخطيط

الاستراتيجي والسياسات "ومحور" الاستجابة الجامعية المنسقة لندرة المياه

" و" التصدى لتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في قطاع المياه" ومحور

رابع حول " النهوض بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه".

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية

السفير الدكتور" كمال حسن علي "، أن اختيار موضوع " التعاون في حفظ

وإدارة الموارد المائية في المنطقة العربية" يأتي اتساقا مع الأهمية التي

توليها جامعة الدول العربية والدول العربية الأعضاء " للماء" كمورد أساسي

يعتمد عليه ليس فقط في العملية التنموية بل في الحياة نفسها، ولهذا بادرت

الجامعة العربية بإنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه الذي قام بإعداد

استراتيجية الأمن العربي للتنمية المستدامة 2010-2013 وتمت المصادقة

عليها وعلى خطتها التنفيذية، ويتم في إطارها تنفيذ مشاريع بالتعاون بين

الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة للمجلس، وعلى رأسها

هيئات الأمم المتحدة للزراعة التي تشارك في تنفيذ مبادرة ندرة المياه

التي أطلقتها.

وشدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية على أن جدول الأعمال يتناول

مجالات حيوية على رأسها الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية. وهي

مواضيع ذات أولوية للقادة العرب وعلى رأس أجندة القمم العربية، حيث أنها

تمثل حجر الأساس في حياة المواطن العربي ويترتب عليها حسن معيشته والحصول

على احتياجاته الأساسية .



( وال )