المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم مؤتمراً عربيًا للإصلاح الإداري والتنمية .







أبو ظبي 27 أكتوبر2017 (وال) - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية

بالتعاون مع وزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر

العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية " الإدارة بين القطاعين الحكومي

والخاص : نحو التميز المؤسسي" ، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر

القادم في أبو ظبي.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور" ناصر القحطاني

" في تصريح صحفي إن المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية

سيقام لبحث مسيرة التطوير في الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات العامة في

كافة مراحل تطور الإدارة العامة ، وذلك في ضوء تلاشي الفروق بين الإدارة

العامة وإدارة المشروعات الخاصة ، ووحدة الأولويات بهدف تحقيق الكفاءة

والفاعلية.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى استعراض العديد من الممارسات العالمية

والعربية التي ارتكزت على الشراكة والتعلم المتبادل والتكامل في الإدارة

بين أساليب وأدوات الإدارة الحكومية وأساليب وأدوات إدارة القطاع الخاص ،

وبحث كيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى

مشروعات ذات قيمة اقتصادية، فضلاً عن إيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات

التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين.

( وال )