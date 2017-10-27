الاتحاد الليبي للمصارعة يشكل لجان انتخابية.



طرابلس 27 اكتوبر2017 (وال) شكَّل الاتحاد العام الليبي للمصارعة لجنتي

الانتخاب والطعون استعدادًا للعملية الانتخابية على أن يسند لها مهمة وضع

البرنامج الزمني للانتخابات ونشر التفاصيل في مختلف وسائل الإعلام.

وتكونت لجنة الانتخابات من الصديق مصطفي الضراط رئيسًا، ومحمد عبدالحميد

مقررًا، ومفتاح محمد جويلي عضوًا.

أما لجنة الطعون فقد تم تشكيلها من أحمد عبدالله سويطي رئيساً، وفتحي

منصور ناجي مقررًا، ويوسف صالح بن رابعة عضوًا.

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