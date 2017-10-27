الجزائر تدعو إلى تعريف واضح للإرهاب الجزائر 26 أكتوبر2017 (شينخوا) دعا وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إلى تعريف مشترك واضح للإرهاب.



وقال مساهل خلال أعمال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة

الإرهاب بالعاصمة الجزائر إن "هناك ضرورة للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب

مثلما هو الحال بالنسبة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان".

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الأدوات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة

بمكافحة الإرهاب وآفاته مشيرا إلى وجود ترسانة قانونية "متينة" لمعالجة

كل من هاتين الآفتين "لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما".

ودعا مساهل إلى تنظيم تبادل للمعلومات والمعطيات وتعزيز التعاون القانوني

والإقليمي والدولي وتعزيز المؤسسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة

العابرة للأوطان على غرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أو

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات "مع التفكير في

إنشاء أطواق أمنية في نطاق مناطق إنتاج المخدرات والمهلوسات".

وأوضح أن المنطقة التي تنتمي لها الجزائر "تعرف الإرهاب والجريمة المنظمة

العابرة للأوطان في آن واحد" مشيرا إلى أن شريط الساحل والصحراء على وجه

الخصوص "هو اليوم منطقة تعاني من تهديد تطور هاتين الآفتين من خلال تكثيف

قنوات تعاونهما ومتانة ترابط مصالحهما والتعدد التدريجي لوسائلهما من أجل

تسيير وحماية نشاطاتهم الإجرامية على التوالي".

واعتبر أن الإرهاب "ما زال نشطا ووسع مجالات نشاطه إلى عدد متزايد من

بلدان إفريقيا الغربية".

وقال إن" تحالف بعض هذه المجموعات الإرهابية له نية تنفيذ عمليات اعتمادا

على التحكم في الوسائل المالية" مضيفا أن "الجريمة المنظمة العابرة

للأوطان في ذات المنطقة تغطي مجموعة واسعة من التهريب تضم احتجاز رهائن

مقابل دفع الفديات وتهريب الكوكايين والهيروين والمهلوسات وخاصة الحشيش

وتهريب الأسلحة بمختلف أنواعها والاتجار بالأشخاص واستغلال الهجرة غير

الشرعية وتبييض الأموال واستخراج الذهب بصفة غير قانونية وتهريب السجائر

والتهريب بمختلف أشكاله وتهريب الممتلكات الثقافية وسرقة المواشي

وغيرها".