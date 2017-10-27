ترامب: لم أفوض القوات الأمريكية بتنفيذ عملية النيجر.





واشنطن27 أكتوبر 2017 (وال)-قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اول

امس الأربعاء إنه لم يفوض قوات بلاده في النيجر بتنفيذ العملية العسكرية

التي أدت إلى مقتل 4 جنود أمريكيين في وقت سابق من الشهر الجاري .

وتعرضت دورية استطلاع مكونة من 12 مقاتلًا من القوات الخاصة

الأمريكية و 30 من قوات النيجر لهجوم بالأسلحة النارية في 4 أكتوبر

الجاري.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أنه منح الصلاحية

للجنرالات "لفعل ما هو صحيح لكي ننتصر".

وأدى الهجوم إلى مقتل 9 أشخاص من القوة المشتركة بينهم 4 جنود أمريكيين

إضافة لإصابة جنديين آخرين .

ويشار الى ان الرئيس ترامب منذ تقلده السلطة يُفضل منح صلاحيات التحركات

العسكرية لقياداته العسكرية على عكس ما كانت تفعل إدارة سلفه باراك

أوباما من بطئ في إصدار القرارات لتنفيذ العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب

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