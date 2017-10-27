ترامب: روسيا تضر بالجهود الأمريكية بشأن الأزمة النووية في كوريا الشمالية.





واشنطن27 أكتوبر 2017 (وال)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اول امس

الأربعاء إن روسيا تضر بجهود الولايات المتحدة الرامية لتخلي كوريا

الشمالية عن أسلحتها النووية بينما تبدي الصين تعاونا.

وفي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس قال ترامب إنه لو كانت العلاقات بين

الولايات المتحدة وروسيا أفضل لأصبح حل الأزمة النووية الكورية الشمالية

أكثر سهولة .

وعن الوضع في كوريا الشمالية قال ترامب ”الصين تساعدنا لكن روسيا ربما

تفعل العكس وتضر بما نحققه“.



ويذكر ان العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توترت بسبب مزاعم عن تدخل

موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي وضمها شبه جزيرة القرم

من أوكرانيا ودعمها للحكومة السورية .