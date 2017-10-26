الاتحاد الليبي للجودو ينظم بطولة ليبيا للجودو.





طرابلس 26 أكتوبر 2017 (وال)- تنطلق مساء غد الجمعة بطولة ليبيا للجودو

التي ينظمها الاتحاد الليبي للجودو خلال يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري

بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس.

ويشارك في البطولة أكثر من 230 رياضيا من مختلف المناطق الليبية، وقد

جرت اليوم عملية الميزان للرياضيين المشاركين في ثلاث فئات الناشئين

والأواسط والكبار.

وسيتم من خلال هذه البطولة اختيار عناصر جديدة للمنتخبات الليبية في جميع

الفئات من أجل دعم المنتخب الوطني والدخول في معسكرات داخلية وخارجية

استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وكان الاتحاد الليبي للجودو شكَّل العديد من اللجان من أجل نجاح البطولة،

ومن بينها لجنة الإقامة والاستقبال ولجنة الملاعب واللجنة الفنية

والإعلامية للبطولة.