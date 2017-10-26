ليبيا تخسر أمام الكاميرون في البطولة الافريقية للكرة الطائرة الافريقية.





طرابلس 26 أكتوبر 2017 (وال)- خرجت ليبيا من المنافسة على لقب البطولة

الافريقية للكرة الطائرة المقامة حاليا بمصر بعد خسارتها أمام الكاميرون

بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في الدور ربع النهائي.

وانتهى شوط المباراة الأول للكاميرون بنتيجة 27 -25 والشوط الثاني

لليبيا بنتيجة 25 -22 والشوط الثالث لليبيا 25 -21 والشوط الرابع

للكاميرون بنتيجة 25 -23 والشوط الخامس للكاميرون بنتيجة 15 -9 .

وبهذه النتيجة خرج المنتخب الليبي للكرة الطائرة من المنافسة والتأهل

للدور نصف النهائي فاسحا المجال للمنتخب الكاميروني.

يذكر أن ثلاثة منتخبات أفريقية سوف تتأهل لبطولة العالم في الكرة

الطائرة.

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