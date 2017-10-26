أهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في ديربي طرابلس في كرة السلة بنتيجة 62-47.





طرابلس 26 أكتوبر 2017 (وال)- انتهت مباراة ديربي مدينة طرابلس في كرة

السلة بفوز فريق أهلي طرابلس على نظيره الاتحاد بنتيجة 62 -47 والتي

أقيمت مساء اليوم الجمعة بصالة معسكر اليرموك بطرابلس ضمن منافسات

الأسبوع الثاني للدور الليبي لكرة السلة.

وجاءت نتيجة الاشواط الاربعة كلها لصالح فريق أهلي طرابلس، حيث انتهى

الربع الأول 17 -12 والربع الثاني31-24 والربع الثالث الذي شهد التعادل

31 -31 ولكنه انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 41-37 والشوط الرابع والاخير

انتهى بنتيجة 62 -47 .

وكان فريق أهلي طرابلس قد فاز في المباراة الاولى في الجولة الاولى على

فريق الترسانة بنتيجة 99 -47 .

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