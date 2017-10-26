أهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في ديربي طرابلس في كرة السلة بنتيجة 62-47.الخميس ، 26-10-2017 - 20:27:00



طرابلس 26 أكتوبر 2017 (وال)- انتهت مباراة ديربي مدينة طرابلس في كرة
السلة بفوز فريق أهلي طرابلس على نظيره الاتحاد بنتيجة 62 -47 والتي
أقيمت مساء اليوم الجمعة بصالة معسكر اليرموك بطرابلس ضمن منافسات
الأسبوع الثاني للدور الليبي لكرة السلة.
وجاءت نتيجة الاشواط الاربعة كلها لصالح فريق أهلي طرابلس، حيث انتهى
الربع الأول 17 -12 والربع الثاني31-24 والربع الثالث الذي شهد التعادل
31 -31 ولكنه انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 41-37 والشوط الرابع والاخير
انتهى بنتيجة 62 -47 .
وكان فريق أهلي طرابلس قد فاز في المباراة الاولى في الجولة الاولى على
فريق الترسانة بنتيجة 99 -47 .
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

تبادل اطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير.
بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .
المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا