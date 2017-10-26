تواصل الاستعدادات لتنظيم بطولة ليبيا للكرة الحديدية.





طرابلس 26 أكتوبر 2017 (وال)- تتواصل بقاعة الاتحاد الليبي للكرة

الحديدية الاستعدادات الجادة لتنظيم بطولة ليبيا للكرة الحديدية

بالتخصصات الثلاثة (قصير وطويل ورافا) والتي من المقرر إقامتها مطلع

نوفمبر المقبل بصالة المنتخبات الوطنية المخصصة للكرة الحديدية بالفضاء

الأولمبي في طرابلس.

وتم تشكيل العديد من اللجان لضمان نجاح البطولة، وقد طالبت اللجنة

الفنية للبطولة الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد العام للموسم الرياضي

2017 سرعة إتمام إجراءات التسجيل.

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