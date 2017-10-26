الاتحاد الليبي للمصارعة يشكل لجانا استعدادا للعملية الانتخابية.





طرابلس 26 أكتوبر2017 (وال)- شكل الاتحاد العام الليبي للمصارعة لجنتي

الانتخاب والطعون استعدادا للعملية الانتخابية، على أن يسند لهما مهمة

وضع البرنامج الزمني للانتخابات ونشر التفاصيل في مختلف وسائل الإعلام.

وتكونت لجنة الانتخابات من الصديق مصطفى الضراط رئيسا، ومحمد عبدالحميد

مقررا، ومفتاح جويلي عضوا.

أما لجنة الطعون فقد تم تشكيلها من أحمد عبدالله سويطي رئيساً، وفتحي

منصور ناجي مقررا، ويوسف صالح بن رابعة عضوا.

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