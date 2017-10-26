أهلي طرابلس يفسخ عقد المدرب المصري "طلعات يوسف" بالتراضي.الخميس ، 26-10-2017 - 20:19:00



طرابلس 26 أكتوبر 2017 (وال)- فسخ رئيس مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس
"ساسي أبوعون" عقد المدير الفني لفريق الكرة الأول المصري طلعت يوسف
بالتراضي.
وكلفت الإدارة بصورة مؤقتة المدرب الوطني "عادل خزام" بالإشراف على تدريب
الفريق.
ويتبقى لفريق الأهلي له مباراة واحدة ومهمة أمام الوحدة في مرحلة
الذهاب المؤهلة إلى الدور الرباعي، ومنها إلى المشاركة الأفريقية في
الموسم المقبل، في حالة تعثر فريق الخمس الذي له مباراتان أمام المحلة
والمدينة.
...(وال)...

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