الاحتلال يهدم منزلا في خربة يانون جنوب شرق نابلس.







نابلس 26 اكتوبر2017 (وال)- هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الخميس، منزلا جنوب شرق نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، بأن المنزل

متواجد في منطقة الدوة في الخربة وأن قوات الاحتلال تجري فيها تدريبات

عسكرية منذ أربعة أيام، ولم يعرف كيفية هدمهم للبيت إذا كان تفجيرا أو

تجريفا، مؤكدا أنه لا يوجد أية اخطارات بهدم المنزل.

وأشار إلى أن المنزل يعود للمواطن عدوان بني جابر الذي اضطر لإخلائه عام

2013؛ إثر الاعتداءات المتكررة من المستوطنين، وتقدر مساحته حوالي 90

مترا.