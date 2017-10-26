البرلمان البرازيلي يرفض تحركات لرفع الحصانة عن رئيس البلاد.





عمان 26 اكتوبر 2017 (وال) - رفض البرلمان البرازيلي، مساء امس الأربعاء،

تحركات لرفع الحصانة عن الرئيس ميشيل تامر من أجل المثول أمام القضاء في

قضايا فساد.

وانحاز البرلمان إلى تامر بـ 251 صوتاً لصالحه، مقابل 231 صوتاً ضده،

خلال جلسة حيث تم التصويت في مجلس النواب بعدما رفضت المحكمة العليا

الاسبوع الماضي طعنا تقدم به تامر لمنع توجيه اتهام اليه في قضايا فساد

تتعلق بـ"اعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة اجرامية".

واتهم تامر في يونيو الماضي بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركات

تعبئة لحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية في

البلاد.

وكان تامر قد نجا من تصويت أول على خلفية اتهامات ذات صلة بقضايا فساد في

اب الماضي، عندما رأى البرلمان أنه لا حاجة للتحقيق فيها.