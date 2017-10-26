وزير الصحة المفوض يبحث مع مسؤول الملف الصحي بالمنظمة الدولية للهجرة آلية توفير بعض الاحتياجات الطبية لعدد 14 مركز لإيواء المهاجرين.





طرابلس 26 أكتوبر 2017 (وال) - بحث وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق

الوطني "عمر بشير " مع المسؤول عن الملف الصحي بالمنظمة الدولية للهجرة "

عارف حسن السيّد" آلية الحصول على دعم المنظمة في توفير بعض الاحتياجات

الطبية لعدد 14 مركز لإيواء المهاجرين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بديوان الوزارة بطرابلس ؛

الاتفاق على إجراء مسح طبي شامل للمهاجرين المتواجدين بمراكز الإيواء؛

وإجراء كشف مبكر لهم لمنع انتشار الأمراض السارية وتوفير العلاج اللازم

قبل انتشار أي مرض.

وحضر هذا الاجتماع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض "بدر الدين

النجار" ومستشار الوزير لشؤون المستشفيات " نور الدين عريبي" ومدير مكتب

التعاون الدولي بالوزارة "خالد عطية".

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