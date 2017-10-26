قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية .





رام الله 26 اكتوبر 2017 ( وال )- تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات

الاعتقال الواسعة ضد ابناء الشعب الفلسطيني في مناطق مختلفة من الضفة

الغربية بفلسطين المحتلة .

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثمانية

مواطنين ، وذلك منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الخميس في عدة محافظات

فلسطينية .

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين

من محافظة جنين ، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من طولكرم وآخرين من اريحا

.

...( وال )...