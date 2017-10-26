قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة
الغربية .
الخميس ، 26- 10- 2017 - 15:58:00
رام الله 26 اكتوبر 2017 ( وال )- تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات
الاعتقال الواسعة ضد ابناء الشعب الفلسطيني في مناطق مختلفة من الضفة
الغربية بفلسطين المحتلة .
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثمانية
مواطنين ، وذلك منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الخميس في عدة محافظات
فلسطينية .
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين
من محافظة جنين ، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من طولكرم وآخرين من اريحا
.
...( وال )...