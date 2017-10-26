الإيسيسكو تعقد ورشة عمل إقليمية حول تطبيقات رسم الخرائط على الإنترنت في الدول الإفريقية .





الرباط 26- اكتوبر 2017م ( وال ) - تعقد المنظمة الإسلامية للتربية

والعلوم والثقافة - إيسيسكو - والمركز الإقليمي الإفريقي لعلوم

وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة

(CRASTE-LF)، ورشة عمل إقليمية حول تطبيقات رسم الخرائط على الإنترنت في

الدول الإفريقية .

ويشارك في الورشة التي تعقد بالتعاون مع المركز الجامعي للبحث

والتطبيق في مجال الاستشعار عن بعد (CURAT) بمدينة أبيدجان ، بالكوت

ديفوار ، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2017 عدد من الباحثين والخبراء

في مجالي الزراعة وإدارة الموارد المائية في عدد من الدول الإفريقية.

وتهدف الورشة إلى تعميق الوعي بتطبيقات رسم الخرائط على الإنترنت ،

خاصة في مجال المياه والزراعة، والاستخدام الفعال لهذه التطبيقات في نشر

البطاقات عبر الإنترنت وتجميع البيانات وتقسيمها، وتعزيز هذه التطبيقات

لتحقيق التنمية المستدامة في مجالي المياه والزراعة.

ويناقش المشاركون ، الأدوات المتاحة لتطوير تطبيقات رسم الخرائط على

الإنترنت في مجالي الزراعة وإدارة الموارد المائية ، كما سيطلعون على

تجارب وطرق جديدة في هذين المجالين.

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