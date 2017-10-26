الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار والأنظار على المركزي الأوروبي لندن 26 اكتوبر 2017 ( وال ) - ارتفعت أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار وارتفاع اليورو اليوم الخميس حيث تتوقع السوق أن يقلص البنك المركزي الأوروبي التحفيز النقدي في اجتماعه اليوم الخميس.



وتوقعت مصادر اعلامية أن يقلص المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات

متخذا بذلك أكبر خطوة بعد أعوام من سياسة التيسير النقدي.

وزاد اليورو ( 0.1 ) بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى ( 1.1829 )

دولار بينما انخفض الدولار ( 0.1 )بالمئة إلى ( 113.58 ) ين.

وقد يفيد صعود اليورو مقابل الدولار الذهب حيث يجعل شراء المعدن

النفيس المقوم بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية اليوم ( 0.3 ) بالمئة إلى ( 1280.42

) دولار للأوقية (الأونصة).

وأرتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ( 0.2 ) بالمئة

إلى ( 1281.80 ) دولار للأوقية.

وأرتفع السعر الفوري للفضة ( 0.5 ) بالمئة إلى ( 17 ) دولارا للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين حيث سجل ( 919.75 ) دولار للأوقية

وصعد البلاديوم ( 0.8 )بالمئة إلى ( 967.80 ) دولار للأوقية .

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