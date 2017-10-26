الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار والأنظار على المركزي
الأوروبي
لندن 26 اكتوبر 2017 ( وال ) - ارتفعت أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار
وارتفاع اليورو اليوم الخميس حيث تتوقع السوق أن يقلص البنك المركزي
الأوروبي التحفيز النقدي في اجتماعه اليوم الخميس.
الخميس ، 26- 10- 2017 - 14:51:00
وتوقعت مصادر اعلامية أن يقلص المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات
متخذا بذلك أكبر خطوة بعد أعوام من سياسة التيسير النقدي.
وزاد اليورو ( 0.1 ) بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى ( 1.1829 )
دولار بينما انخفض الدولار ( 0.1 )بالمئة إلى ( 113.58 ) ين.
وقد يفيد صعود اليورو مقابل الدولار الذهب حيث يجعل شراء المعدن
النفيس المقوم بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية اليوم ( 0.3 ) بالمئة إلى ( 1280.42
) دولار للأوقية (الأونصة).
وأرتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ( 0.2 ) بالمئة
إلى ( 1281.80 ) دولار للأوقية.
وأرتفع السعر الفوري للفضة ( 0.5 ) بالمئة إلى ( 17 ) دولارا للأوقية.
ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين حيث سجل ( 919.75 ) دولار للأوقية
وصعد البلاديوم ( 0.8 )بالمئة إلى ( 967.80 ) دولار للأوقية .
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