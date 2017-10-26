وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا " .



طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال ) ـ تعتزم وزارة العدل بحكومة الوفاق

الوطني تنظيم ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا " ، تحت

عنوان ( لجان تعويضات الملكية العقارية في الميزان ) .

وأفادت ادارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة وكالة الانباء

الليبية - أن ورشة العمل ستنظم يوم الاثنين المقبل بفندق "باب البحر" على

تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور العديد من المختصين والمهتمين بهذا

الجانب .





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