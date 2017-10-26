وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا " .الخميس ، 26-10-2017 - 12:52:00

وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا " .
طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال ) ـ تعتزم وزارة العدل بحكومة الوفاق
الوطني تنظيم ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا " ، تحت
عنوان ( لجان تعويضات الملكية العقارية في الميزان ) .
وأفادت ادارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة وكالة الانباء
الليبية - أن ورشة العمل ستنظم يوم الاثنين المقبل بفندق "باب البحر" على
تمام الساعة التاسعة صباحا بحضور العديد من المختصين والمهتمين بهذا
الجانب .


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