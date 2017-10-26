" معيتيق " يستقبل المنتخب الليبي للقوة البدنية الذي تحصل على 32 قلادة في بطولة الأفرومتوسطية التى أُقيمت بالجزائر .



طرابلس 26 أكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد معيتيق" أمس الأربعاء، وفد المنتخب الليبي للقوة البدنية الذي تحصل

على 32 قلادة في بطولة الأفرو المتوسطية، التي نُظمت في الفترة من 18 إلى

20 أكتوبر الجاري، في ولاية بجاية بالجزائر.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد هنأ "معيتيق"، خلال هذا اللقاء ،

المنتخب الليبي للقوة البدنية على هذا الفوز الباهر، معبرا عن سعادته بما

حققه المنتخب في الظل الظروف الصعبة ، وإصرار الأبطال على تحقيق الفوز ،

مؤكدا ان حصول المنتخب الليبي على 32 قلادة في البطولة يعد شرفاً نفتخر

به ودعما لنا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن المنتخب الليبي تحصل علي التراتيب الأول والثاني في هذه

الالعاب بحصيلة 32 قلادة منها 26 ذهبية و4 فضية و2 برونزية، تحصل عليها

خمسة من أبطال ليبيا، وحطموا الأرقام الأفريقية المسجلة .



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