سفارة جمهورية غانا تشرع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيل رعايهم من المهاجرين غير الشرعيين بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس .





طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال ) - قام قنصل عام سفارة جمهورية غانا

بطرابلس أمس بزيارة لرعايهم من المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء مقر جهاز

مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة .

ووفقا لموقع الجهاز فان هذه الزيارة تهدف الى حصرهم تمهيدا لاستخراج

وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل إجراءات عودتهم طواعية وبرغبتهم إلى بلادهم

غانا عبر مطار إمعيتيقة الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM.



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