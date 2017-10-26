رئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوطنية للنفط مع يجتمع مدير عام شركة توتال فرع ليبيا.الخميس ، 26-10-2017 - 11:37:00



طرابلس 26 اكتوبر 2017م ( وال )- اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة
الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله" ظهر أمس الاربعاء مع "جين دانيال بلاسكو"
مدير عام شركة توتال فرع ليبيا بحضور "بلقاسم شنقير" عضو مجلس الادارة
و"احمد بولسين "نائب مدير عام شركة توتال فرع ليبيا و" إيمانويل نحاس"
مدير تطوير الاعمال بشركة توتال.
وتم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك فى المجالات النفطية بين المؤسسة
الوطنية للنفط وشركة توتال الفرنسية .
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