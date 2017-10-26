الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 26 أكتوبر 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- ملخص عام :

تقلبات جوية على اغلب مناطق الشمال الممتدة من مصراتة الى مناطق اقصى

الشمال الشرقي مصحوبة بسقوط امطار جيدة الى غزيرة احيانا وزوابع رعدية

وجريان بعض الاودية المحلية ورياح نشطة خاصة على المناطق الساحلية .



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تصحبها

خلايا من السحب الرعدية على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت مما تؤدي

إلى جريان الاودية المحلية والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى

نشطة السرعة على المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(20-25 ) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 19) درجة على المرتفعات الجبلية .



- بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط امطار جيدة الة غزيرة تصحبها

خلايا من السحب الرعدية مما تؤدي الى جريان الاودية المحلية ، والرياح

غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة احيانا على مناطق

الخليج بينما تكون جنوبية شرقية تتحول مساء اليوم الى شمالية شرقية على

باقي المناطق مساء الغذ الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (20-26) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 19 ) درجة مئوية

على المرتفعات الجبلية .



- الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة

اليوم على مناطق الجفرة والرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة

تتحول مساء الغذ الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-26) درجة مئوية



- الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغذ ، والرياح شمالية الى

شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الكفرة مما قد تسبب في اثارة

الاثربة والرمال بينما تكون اليوم غربية على السرير ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (25-28) درجة مئوية وتسجل انخفاضا تدريجيا خلال

اليومين القادمين .

...(وال)...