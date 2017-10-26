رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للموانئ .





طرابلس 26 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقد المهندس "مصطفى صنع الله" رئيس مجلس

الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط أمس الاربعاء بطرابلس اجتماعاً موسعا مع

رئيس لجنة إدارة الشركة الليبية للموانئ " حسن محمد الطناشي بحضور كل من

يوسف السنوسي قريو رئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية

المكلف وحسين بوسليانة رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مليته للنفط

والغاز، ومنير عياد ابوالشواشي مدير إدارة المواد والتسهيلات بالشركة،

وعبدالمحسن الديلاوي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمؤسسة

،و مصباح معتوق المستشار القانوني ،و وفاء محمد بريقة مستشارة مجلس

الإدارة بالمؤسسة وعن جانب الشركة الليبية للموانئ عبدالله امحمد الديب

مدير ميناء طرابلس بالاضافة إلى عدد من مدراء الادارات بالشركة .

في مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس الإدارة صنع الله إلى المصالح

المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للموانئ ، وأهمية

التواصل والتعاون بين القطاعين في المستقبل،كما استعراض الرؤيا

الاستراتيجية للشركة خلال العشر سنوات القادمة وعرض المهام والاهداف

بالاضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركة في مختلف المجالات البحرية .

كما شمل العرض نشاط الشركة من أجل تقديم أفضل الخدمات ، وخطط الشراكة

والتعاون المقترحة بين الشركة الليبية الموانئ والمؤسسة الوطنية للنفط

والمخاطر التي تواجه الشركة ومناقشة معايير السلامة وعمليات التفتيش

البحري ودور الجهات الرقابية من أجل المحافظة على البيئة .

وأوضح رئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوطنية للنفط بان المؤسسة تعمل دائما

على تشجيع ودعم الشركات الوطنية وتقديم العون لها ، تأسيسا على مساهمتها

في استيعاب الكوادر الوطنية في عدد من الموانئ البحرية،

مؤكدا بأن الفرصة متاحة أمام الشركة لتقديم الخدمات والأعمال البحرية

وذلك بالتنسيق مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة .

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