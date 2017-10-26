تعرض محول محطة ابوغلاشة جهد 30 ك.

ف لعملية سرقة معداته

وتخريبه .



طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال )- ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن محول

محطة ابوغلاشة جهد 30 ك.ف تعرض الليلة الماضية لعملية سرقة معداته

وتخريبه بشكل متكرر من قبل بعض الخارجية عن القانون .

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية ، أن هذا العمل التخريبي سينعكس

سلباً على إضعاف الشبكة وحدوث انقطاعات قد تصل إلى فترات طويلة على عدد

من المناطق نتيجة لتلك الأعمال اللامسئولة .

ودعت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات المعنية وذات العلاقة

بضرورة تضافر كل الجهود للحد من هذه الاعتداءات ومنع الآخرين من التعدي

عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على المال العام واستقرار الشبكة العامة

للكهرباء .

...( وال )...