رئيس مؤسسة النفط يجتمع مع رئيس لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب.الخميس ، 26-10-2017 - 10:54:00


طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال )- اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة
الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " أمس الاربعاء مع الدكتور "
علي الذيب " رئيس لجنة ادارة معهد النفط للتأهيل والتدريب بحضور السيد
بلقاسم شنقير عضو مجلس الادارة .
واطلع " صنع الله " على أوضاع الطلبة بالمعهد مع بداية العام الدراسي
الجديد ، مبديا ارتياحه لسير الدراسة ومتمنيا التوفيق والسداد لجميع طلبة
المعهد بكل المراحل الدراسية .
الجدير بالذكر أن المعهد هو أحد أذرع المؤسسة الوطنية للنفط ويعنى
بتخريج الفنيين في كل التخصصات النفطية التي يحتاجها قطاع النفط.

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