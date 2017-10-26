رئيس مؤسسة النفط يجتمع مع رئيس لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب.
الخميس ، 26- 10- 2017 - 10:54:00
طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال )- اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة
الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " أمس الاربعاء مع الدكتور "
علي الذيب " رئيس لجنة ادارة معهد النفط للتأهيل والتدريب بحضور السيد
بلقاسم شنقير عضو مجلس الادارة .
واطلع " صنع الله " على أوضاع الطلبة بالمعهد مع بداية العام الدراسي
الجديد ، مبديا ارتياحه لسير الدراسة ومتمنيا التوفيق والسداد لجميع طلبة
المعهد بكل المراحل الدراسية .
الجدير بالذكر أن المعهد هو أحد أذرع المؤسسة الوطنية للنفط ويعنى
بتخريج الفنيين في كل التخصصات النفطية التي يحتاجها قطاع النفط.