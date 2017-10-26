رئيس مؤسسة النفط يجتمع مع رئيس لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب.



طرابلس 26 اكتوبر 2017 ( وال )- اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " أمس الاربعاء مع الدكتور "

علي الذيب " رئيس لجنة ادارة معهد النفط للتأهيل والتدريب بحضور السيد

بلقاسم شنقير عضو مجلس الادارة .

واطلع " صنع الله " على أوضاع الطلبة بالمعهد مع بداية العام الدراسي

الجديد ، مبديا ارتياحه لسير الدراسة ومتمنيا التوفيق والسداد لجميع طلبة

المعهد بكل المراحل الدراسية .

الجدير بالذكر أن المعهد هو أحد أذرع المؤسسة الوطنية للنفط ويعنى

بتخريج الفنيين في كل التخصصات النفطية التي يحتاجها قطاع النفط.