ثلاثة قتلى ومفقود واحد بعد هطول أمطار غزيرة في بلغاريا .





صوفيا 26 أكتوبر 2017 (وال ) - اعلنت السلطات المحلية البلغارية ان ثلاثة

أشخاص قتلوا وأصبح شخص واحد في عداد المفقودين عقب هطول أمطار غزيرة على

مناطق منخفضة بمدينة بورغاس الساحلية المطلة على البحر الأسود حيث غمرت

الأمطار عدة قرى محيطة بجنوب شرق بلغاريا يوم أمس الاربعاء.

أدت الأمطار الشديدة إلى قطع الكهرباء في خمس قرى على الأقل، وفيضان

الأنهار لتغمر المياه عشرات المنازل وتسد الطرق في بلدية كامينو التي

أعلن فيها المسؤولون حالة الطواريء.

وقامت السلطات بإجلاء قرية تراستيكوفو التي تقع على بعد 390 كيلومترا

شرقي صوفيا بعد أن دمرت الأمطار أحد الحواجز. ويتوقع خبراء الأرصاد

استمرار الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء.